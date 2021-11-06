СМИ: Андрей Шевченко может возглавить футбольный клуб "Дженоа"

ТАСС, 6 ноября. Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может стать наставником итальянского "Дженоа". Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

В конце сентября 99,9% акций "Дженоа" купила американская компания 777 Partners. По информации источника, новые владельцы клуба уже общались с 45-летним украинцем, стороны обсуждают длительность контракта. Нынешний главный тренер "Дженоа" итальянец Давиде Баллардини, занявший этот пост в декабре 2020 года, может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Ранее итальянский специалист трижды возглавлял команду (2010-2011, 2013, 2017-2018).

"Дженоа" после 12 матчей чемпионата Италии занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. В пятницу команда сыграла вничью с "Эмполи" (2:2), которое идет на восьмой строчке (16 очков).

Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года по август 2021-го. Под его руководством команда не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы - 2020, где дошла до четвертьфинала.

Украинский нападающий выступал за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". Является обладателем "Золотого мяча" 2004 года как лучший футболист Европы по версии журнала France Football. В составе "Милана" выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2002/03. За сборную Украины провел 111 матчей и забил 48 голов.