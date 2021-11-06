Чемпион мира лыжник Большунов пока не приступал к жестким тренировкам

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов пока не приступал к жестким тренировкам перед стартом сезона. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Лыжник Большунов рассчитывает отправиться на сбор в Финляндию на два дня раньше остальных

В середине сентября Большунову была сделана операция на воспалившейся десне, из-за этого он был вынужден пропустить чемпионат мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме. Спустя месяц лыжнику пришлось вновь перенести оперативное вмешательство, из-за чего ему досрочно пришлось уехать из австрийского Рамзау, где проходил очередной тренировочный сбор.

"Он тренируется по самочувствию. Состояние нормальное, но пока не приступали к жестким тренировкам. Организм пока не дает возможности чувствовать себя так, как нужно. Все будет зависеть от Александра: никакой спешки, нужно четко выдержать все эти дни, чтобы не навредить", - сказал Бородавко.

Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.