Тренировка Щербаковой перед произвольной программой в Турине прошла без четверных прыжков

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Тренировки чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой, а также Майи Хромых перед произвольной программой на этапе Гран-при в Турине в субботу прошли без четверных прыжков. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу Щербакова заняла третье место после короткой программы, спортсменка допустила ошибку в каскаде тройной лутц - тройной риттбергер, сделав в итоге двойной тулуп вторым прыжком.

В произвольной программе у фигуристки заявлен флип в четыре оборота. В субботу утром Щербакова зашла на четверной лутц, но упала, затем сделала каскад тройной флип - тройной тулуп. После небольшой паузы фигуристка выполнила неудавшийся накануне каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, комбинацию из тройной флипа, ойлера и тройного сальхова, а также двойной аксель.

Хромых после короткой программы идет на втором месте, у нее в произвольной программе заявлены два четверных - четверной тулуп в каскаде с двойным, а также сольный четверной тулуп. Хромых также не справилась с четверными элементами, остальные спортсменка выполнила удачно.

Россиянка Софья Самодурова занимает девятое место, в произвольной программе у спортсменки нет элементов ультра-си.