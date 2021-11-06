Невозможное возможно? Ученицы Тутберидзе проиграли короткую программу на Гран-при в Турине

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристки впервые за последние годы не смогли занять первое место по результатам короткой программы на международном старте - это произошло на этапе серии Гран-при, стартовавшем в пятницу в Турине. Дебютантка серии Майя Хромых стала второй, чемпионка мира Анна Щербакова - третьей, а лидирует бельгийка Луна Хендрикс.

На эту тему Фигуристка Хромых идет второй после короткой программы на этапе Гран-при в Турине

Хендрикс продемонстрировала чистый прокат и смогла выйти в лидеры с 73,52 балла, у Хромых 72,04 балла, результат Щербаковой - 71,73 балла. С одной стороны, результат неожиданный, с другой - ни Щербакова, ни Хромых пока не исполняют тройной аксель, а это единственный из элементов ультра-си, который, согласно сегодняшним правилам, можно вставлять в короткую программу, а значит, ни у Хромых, ни у Щербаковой в пятницу не было права на ошибку. Но ошибки случились. Еще перед стартом этапа Гран-при в Турине олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение, что во многом определяющим фактором на турнире будет психология спортсменок, и она, судя по всему, и подвела. Во всяком случае, Щербакова после выступления призналась - слишком много думала во время проката, и в результате вместо каскада из тройного лутца и тройного риттбергера, который выполняла "с закрытыми глазами", получился только тройной лутц и двойной тулуп: "Этери Георгиевна [Тутберидзе] мне говорила и до, и после прокатов - ты просто слишком много думаешь. Мой каскад был настолько отработан, что я могла его делать из любого неудобного положения, я делала его много раз и на разминке, и на прокатах, но я слишком много думала, как сделать его лучше".

Татьяна Тарасова, комментируя результат Щербаковой в беседе с ТАСС, не скрывала удивления: "Хендрикс не сделала ни одной ошибки и могла занять первое или второе место, в этом меня ничего не удивляет. Меня удивляет, почему Аня сделала ошибку". Дебют Хромых на Гран-при можно считать успешным - спортсменка только начала свой путь во взрослом фигурном катании на таком высоком международном уровне, однако фигуристка в эмоциях была сдержанна: "Все слишком быстро прошло, я еще ничего не поняла. За прокат могу поставить себе 3,5 - недовольна дорожкой, она получилась третьего уровня. Тренеры недовольны вращениями и дорожкой". Куда в более позитивном свете увидела ситуацию известный тренер Инна Гончаренко: "Наши фигуристки способствуют поднятию уровня фигурного катания в мире, в Европе, девчонки подтягиваются, и это отлично - неинтересно быть чемпионом в отсутствие конкурентов. Поэтому нужно поддержать девочек, верить в них, и в произвольной программе все решится. Чем выше накал борьбы, тем интереснее, зажигательнее, тем дороже победа. Мы ждем борьбы". Мимо всех прогнозов Ни один из российских одиночников не избежал ошибок в первый день итальянского Гран-при. Лучший результат из них показал Михаил Коляда, выступавший под музыку Чайковского к балету "Щелкунчик". Сам спортсмен порадовался удавшемуся каскаду из четверного сальхова и тройного тулупа, но остался недоволен падением с четверного тулупа, перед произвольной программой он занимает четвертое место с 92,30 балла. Петр Гуменник идет девятым (76,81), Дмитрий Алиев расположился на десятом месте (71,07).

На эту тему Фигурист Коляда идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Турине

Действующий чемпион Европы Алиев за свое выступление получил достаточно низкие баллы, причиной которых стал сразу ряд ошибок. После проката фигурист признался, что ему обидно и стыдно, поскольку он подвел и себя, и тех, кто работает с ним. "Но я пытаюсь бороться", - отметил спортсмен. Комментируя предстоящий прокат произвольной программы, спортсмен отметил, что не планирует менять контент: "Снова рисковать? Сегодня нужно было рисковать, но я много проиграл. Мы стараемся придерживаться запланированного контента, мы редко его меняли по ходу соревнований". Тройку лидеров в короткой программе мало кто мог предсказать - первое место занимает китаец Цзинь Боян (97,89 балла), вторым идет итальянец Даниэль Грассль (95,67), третьим - представитель Южной Кореи Чха Чон Хван (95,56). Премьера Степановой и Букина Действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, наконец, вернулись после вынужденного перерыва - спортсмены по состоянию здоровья не участвовали в контрольных прокатах в сентябре в Челябинске, и практически все начало сезона у фигуристов ушло на восстановление.

На эту тему Фигуристы Степанова и Букин идут третьими после ритм-танца на этапе Гран-при в Турине