Матч КХЛ "Салават Юлаев" - "Трактор" отменен из-за заражений гриппом в уфимской команде

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором" отменен. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был состояться в воскресенье в Уфе. Причиной его отмены стало групповое заболевание игроков "Салавата Юлаева" гриппом. Команда отправлена на недельный карантин. Все тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.

"Салават Юлаев" с 38 очками после 27 игр идет третьим в таблице Восточной конференции, набравший 42 очка в 28 матчах "Трактор" - вторым. Следующий матч уфимцев в лиге запланирован на 16 ноября, команда на выезде должна сыграть с нижегородским "Торпедо".