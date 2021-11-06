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КХЛ

Матч КХЛ "Салават Юлаев" - "Трактор" отменен из-за заражений гриппом в уфимской команде

Игра должна была пройти 7 ноября в столице Башкортостана
Юха Метсола ("Салават Юлаев") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Юха Метсола ("Салават Юлаев")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором" отменен. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Матч должен был состояться в воскресенье в Уфе. Причиной его отмены стало групповое заболевание игроков "Салавата Юлаева" гриппом. Команда отправлена на недельный карантин. Все тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.

"Салават Юлаев" с 38 очками после 27 игр идет третьим в таблице Восточной конференции, набравший 42 очка в 28 матчах "Трактор" - вторым. Следующий матч уфимцев в лиге запланирован на 16 ноября, команда на выезде должна сыграть с нижегородским "Торпедо". 

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