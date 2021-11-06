"Динамо" в четвертый раз подряд обыграло "Краснодар" в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило дома "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 475 зрителей.
Единственный гол забил Вячеслав Грулев (73-я минута). Эта встреча стала 100-й в чемпионате России для главного арбитра Владимира Москалева.
На трибуны было допущено до 30% зрителей от общей вместимости стадиона. Ранее сообщалось, что матч не сможет пройти в Москве в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора.
"Динамо" в четвертый раз подряд обыграло краснодарцев в РПЛ. Последняя победа "Краснодара" над столичным клубом датирована 30 сентября 2018 года (3:0), после этого команды еще дважды сыграли вничью (обе встречи - 1:1).
Команда Сандро Шварца набрала в 14 матчах 26 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. "Краснодар" имеет в активе 21 очко и идет шестым.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Динамо" 21 ноября примет тульский "Арсенал", подопечные Виктора Гончаренко днем ранее дома сыграют с московским "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|22-16
|26
|3
|Локомотив
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|4
|Сочи
|13
|8
|0
|5
|20-15
|24
|5
|ЦСКА
|13
|7
|2
|4
|17-10
|23
|6
|Крылья Советов
|14
|7
|1
|6
|19-16
|22
|7
|Краснодар
|14
|6
|3
|5
|22-13
|21
|8
|Рубин
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|9
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|10
|Ахмат
|13
|5
|0
|8
|12-19
|15
|11
|Уфа
|14
|3
|5
|6
|14-19
|14
|12
|Нижний Новгород
|13
|4
|2
|7
|14-21
|14
|13
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|20-24
|13
|14
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|15-26
|13
|15
|Химки
|14
|2
|6
|6
|11-22
|12
|16
|Урал
|13
|2
|4
|7
|5-15
|10