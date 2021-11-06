"Динамо" в четвертый раз подряд обыграло "Краснодар" в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило дома "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 475 зрителей.

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Единственный гол забил Вячеслав Грулев (73-я минута). Эта встреча стала 100-й в чемпионате России для главного арбитра Владимира Москалева.

На трибуны было допущено до 30% зрителей от общей вместимости стадиона. Ранее сообщалось, что матч не сможет пройти в Москве в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора.

"Динамо" в четвертый раз подряд обыграло краснодарцев в РПЛ. Последняя победа "Краснодара" над столичным клубом датирована 30 сентября 2018 года (3:0), после этого команды еще дважды сыграли вничью (обе встречи - 1:1).

Команда Сандро Шварца набрала в 14 матчах 26 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. "Краснодар" имеет в активе 21 очко и идет шестым.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Динамо" 21 ноября примет тульский "Арсенал", подопечные Виктора Гончаренко днем ранее дома сыграют с московским "Спартаком".