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Футбол в России

"Динамо" в четвертый раз подряд обыграло "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Встреча завершилась победой московского клуба со счетом 1:0
Футболисты "Динамо" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило дома "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 475 зрителей.

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Единственный гол забил Вячеслав Грулев (73-я минута). Эта встреча стала 100-й в чемпионате России для главного арбитра Владимира Москалева.

На трибуны было допущено до 30% зрителей от общей вместимости стадиона. Ранее сообщалось, что матч не сможет пройти в Москве в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора.

"Динамо" в четвертый раз подряд обыграло краснодарцев в РПЛ. Последняя победа "Краснодара" над столичным клубом датирована 30 сентября 2018 года (3:0), после этого команды еще дважды сыграли вничью (обе встречи - 1:1).

Команда Сандро Шварца набрала в 14 матчах 26 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. "Краснодар" имеет в активе 21 очко и идет шестым.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Динамо" 21 ноября примет тульский "Арсенал", подопечные Виктора Гончаренко днем ранее дома сыграют с московским "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Динамо1482422-1626
3Локомотив1366119-1224
4Сочи1380520-1524
5ЦСКА1372417-1023
6Крылья Советов1471619-1622
7Краснодар1463522-1321
8Рубин1354417-1419
9Спартак1353515-1818
10Ахмат1350812-1915
11Уфа1435614-1914
12Нижний Новгород1342714-2114
13Ростов1334620-2413
14Арсенал1434715-2613
15Химки1426611-2212
16Урал132475-1510

 

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