"Уфа" в меньшинстве сыграла вничью с "Арсеналом" в матче Российской премьер-лиги

ТУЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью со счетом 0:0 с тульским "Арсеналом" в гостевом матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.
Полузащитник "Уфы" Руслан Фищенко получил две желтые карточки за грубую игру и был удален на 18-й минуте встречи. Для Фищенко это уже второе удаление в текущем сезоне, 31 июля в матче второго тура против московского "Динамо" (2:3) футболист был удален на 75-й минуте.
"Уфа" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. "Арсенал" занимает 14-ю строчку, в активе тульского клуба 13 очков. Следующий матч "Уфа" проведет в гостях против "Ростова" 21 ноября, а "Арсенал" в тот же день встретится в гостях с московским "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Локомотив
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|3
|Сочи
|13
|8
|0
|5
|20-15
|24
|4
|Динамо
|13
|7
|2
|4
|21-16
|23
|5
|ЦСКА
|13
|7
|2
|4
|17-10
|23
|6
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|22-12
|21
|7
|Крылья Советов
|13
|6
|1
|6
|16-16
|19
|8
|Рубин
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|9
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|10
|Ахмат
|13
|5
|0
|8
|12-19
|15
|11
|Уфа
|14
|3
|5
|6
|14-19
|14
|12
|Нижний Новгород
|13
|4
|2
|7
|14-21
|14
|13
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|20-24
|13
|14
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|15-26
|13
|15
|Химки
|13
|2
|6
|5
|11-19
|12
|16
|Урал
|13
|2
|4
|7
|5-15
|10