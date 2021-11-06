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Футбол в России

"Уфа" в меньшинстве сыграла вничью с "Арсеналом" в матче Российской премьер-лиги

Встреча завершилась со счетом 0:0
Александр Беленов ("Уфа") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Беленов ("Уфа")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТУЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью со счетом 0:0 с тульским "Арсеналом" в гостевом матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.

Полузащитник "Уфы" Руслан Фищенко получил две желтые карточки за грубую игру и был удален на 18-й минуте встречи. Для Фищенко это уже второе удаление в текущем сезоне, 31 июля в матче второго тура против московского "Динамо" (2:3) футболист был удален на 75-й минуте.

"Уфа" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. "Арсенал" занимает 14-ю строчку, в активе тульского клуба 13 очков. Следующий матч "Уфа" проведет в гостях против "Ростова" 21 ноября, а "Арсенал" в тот же день встретится в гостях с московским "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Локомотив1366119-1224
3Сочи1380520-1524
4Динамо1372421-1623
5ЦСКА1372417-1023
6Краснодар1363422-1221
7Крылья Советов1361616-1619
8Рубин1354417-1419
9Спартак1353515-1818
10Ахмат1350812-1915
11Уфа1435614-1914
12Нижний Новгород1342714-2114
13Ростов1334620-2413
14Арсенал1434715-2613
15Химки1326511-1912
16Урал132475-1510

 

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