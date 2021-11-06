"Уфа" в меньшинстве сыграла вничью с "Арсеналом" в матче Российской премьер-лиги

ТУЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью со счетом 0:0 с тульским "Арсеналом" в гостевом матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.

Полузащитник "Уфы" Руслан Фищенко получил две желтые карточки за грубую игру и был удален на 18-й минуте встречи. Для Фищенко это уже второе удаление в текущем сезоне, 31 июля в матче второго тура против московского "Динамо" (2:3) футболист был удален на 75-й минуте.

"Уфа" идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. "Арсенал" занимает 14-ю строчку, в активе тульского клуба 13 очков. Следующий матч "Уфа" проведет в гостях против "Ростова" 21 ноября, а "Арсенал" в тот же день встретится в гостях с московским "Динамо".