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Фигурное катание

Чемпионка Европы фигуристка Самодурова рассказала, что готовится выступить на Универсиаде

Студенческие игры пройдут в декабре
Софья Самодурова Гавриил Григоров/ТАСС
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Софья Самодурова
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова готовится выступить на Кубке России в Перми, а затем на Универсиаде. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на этапе Гран-при в Турине.

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Самодурова на Гран-при в Италии во время произвольной программы допустила только одну ошибку на тройном флипе. Спортсменка в целом осталась довольна своим катанием в заключительный день соревнований.

"Сегодня я показала эмоциональное катание, я довольна, хотя и допустила большую ошибку на тройном флипе. С выступлением в Италии я справилась на троечку, в короткой программе были ошибки, я была зажата, не привыкла так кататься. Сегодня доказала, что могу кататься как Соня Самодурова, что могу собираться после неудачи, - рассказала фигуристка. - Теперь приеду домой, в Санкт-Петербург, и снова тренироваться, впереди планирую выступление на Кубке России в Перми, Универсиаде, ну и в чемпионате России, если туда отберусь".

Универсиада-2021 пройдет в декабре в Люцерне (Швейцария).

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