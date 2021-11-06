"Крылья Советов" разгромили "Химки" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" одержали крупную победу над подмосковными "Химками" со счетом 3:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

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В составе "Крыльев Советов" голами отметились Владислав Сарвели (20-я минута), Иван Сергеев (39, с пенальти) и Роман Ежов (71). Арбитр встречи Артем Любимов назначил одиннадцатиметровый удар в ворота гостей после использования системы видеоассистента рефери (VAR), "Химки" были наказаны за игру рукой защитником Максимом Карповым.

"Крылья Советов" одержали вторую победу подряд и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Безвыигрышная серия "Химок" достигла трех матчей (два поражения, одна ничья), команда идет в зоне прямого вылета из РПЛ, занимая 15-ю строчку и имея в активе 12 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Крылья Советов" примут екатеринбургский "Урал" 20 ноября, "Химки" в гостях сыграют с московским ЦСКА 21 ноября.