"Крылья Советов" разгромили "Химки" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" одержали крупную победу над подмосковными "Химками" со счетом 3:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
В составе "Крыльев Советов" голами отметились Владислав Сарвели (20-я минута), Иван Сергеев (39, с пенальти) и Роман Ежов (71). Арбитр встречи Артем Любимов назначил одиннадцатиметровый удар в ворота гостей после использования системы видеоассистента рефери (VAR), "Химки" были наказаны за игру рукой защитником Максимом Карповым.
"Крылья Советов" одержали вторую победу подряд и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Безвыигрышная серия "Химок" достигла трех матчей (два поражения, одна ничья), команда идет в зоне прямого вылета из РПЛ, занимая 15-ю строчку и имея в активе 12 очков.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Крылья Советов" примут екатеринбургский "Урал" 20 ноября, "Химки" в гостях сыграют с московским ЦСКА 21 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|34-16
|29
|2
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|22-16
|26
|3
|Локомотив
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|4
|Сочи
|13
|8
|0
|5
|20-15
|24
|5
|ЦСКА
|13
|7
|2
|4
|17-10
|23
|6
|Крылья Советов
|14
|7
|1
|6
|19-16
|22
|7
|Краснодар
|14
|6
|3
|5
|22-13
|21
|8
|Рубин
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|9
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|10
|Ахмат
|13
|5
|0
|8
|12-19
|15
|11
|Уфа
|14
|3
|5
|6
|14-19
|14
|12
|Нижний Новгород
|13
|4
|2
|7
|14-21
|14
|13
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|20-24
|13
|14
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|15-26
|13
|15
|Химки
|14
|2
|6
|6
|11-22
|12
|16
|Урал
|13
|2
|4
|7
|5-15
|10