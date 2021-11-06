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Футбол в России

"Крылья Советов" разгромили "Химки" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу

Клуб из Самары победил со счетом 3:0
Владислав Сарвели ("Крылья Советов") Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Владислав Сарвели ("Крылья Советов")
© Станислав Красильников/ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" одержали крупную победу над подмосковными "Химками" со счетом 3:0 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

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В составе "Крыльев Советов" голами отметились Владислав Сарвели (20-я минута), Иван Сергеев (39, с пенальти) и Роман Ежов (71). Арбитр встречи Артем Любимов назначил одиннадцатиметровый удар в ворота гостей после использования системы видеоассистента рефери (VAR), "Химки" были наказаны за игру рукой защитником Максимом Карповым.

"Крылья Советов" одержали вторую победу подряд и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Безвыигрышная серия "Химок" достигла трех матчей (два поражения, одна ничья), команда идет в зоне прямого вылета из РПЛ, занимая 15-ю строчку и имея в активе 12 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Крылья Советов" примут екатеринбургский "Урал" 20 ноября, "Химки" в гостях сыграют с московским ЦСКА 21 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1392234-1629
2Динамо1482422-1626
3Локомотив1366119-1224
4Сочи1380520-1524
5ЦСКА1372417-1023
6Крылья Советов1471619-1622
7Краснодар1463522-1321
8Рубин1354417-1419
9Спартак1353515-1818
10Ахмат1350812-1915
11Уфа1435614-1914
12Нижний Новгород1342714-2114
13Ростов1334620-2413
14Арсенал1434715-2613
15Химки1426611-2212
16Урал132475-1510

 

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