Гончаренко назвал тестом на зрелость турнирную ситуацию "Краснодара" в чемпионате России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Нынешняя турнирная ситуация в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) для "Краснодара" является тестом на зрелость. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко.

"Динамо" в четвертый раз подряд обыграло "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Краснодар" в субботу проиграл "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата России со счетом 0:1. В таблице РПЛ команда занимает седьмое место, набрав 21 очко.

"Структурно хорошо действовали, мы знали, как "Динамо" прессингует, но нам не хватало дополнительного игрока в атаку. Когда имеешь такую серию (из трех поражений во всех турнирах - прим. ТАСС), всегда легко забыть, что хорошего сделано, что хорошо играешь в атаке и создаешь моменты и не заслуживаешь поражения. Но это тест на зрелость команды, как она справится с этими трудностями", - сказал Гончаренко.

Тренер также рассказал, что во время паузы на игры сборных у "Краснодара" запланирован контрольный матч с "Ростовом".

В следующем туре "Краснодар" 20 ноября примет московский "Спартак".