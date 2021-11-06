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Фигурное катание

Щербакова рассказала, что тренеры отговорили ее делать на Гран-при два четверных прыжка

Россиянка в субботу одержала победу на этапе в итальянском Турине
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
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Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова хотела исполнить в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Турине два четверных прыжка - флип и лутц, однако тренеры уговорили спортсменку не торопиться и хорошо сделать первый прыжок. Об этом Щербакова рассказала журналистам после выступления.

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Накануне в короткой программе спортсменка допустила в прокате ошибку на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера. В произвольной программе Щербакова справилась с четверным флипом. Россиянка стала победительницей этапа.

"Сегодня я более довольна своим выступлением, чем вчера, но это не мой максимум. На тренировках в "Хрустальном" я накатывала программу с четверным флипом, но, приехав сюда, у меня был такой прилив в тренировках, что флип получался практически без ошибок. Но также неплох был и лутц, и мне хотелось сделать больше четверных, я не удовлетворена прокатом с одним флипом. Но тренеры отговорили, сказали, что надо сначала показать хороший флип, надежное катание и далее уже двигаться вперед", - сказала Щербакова.

Второе место на этапе в Турине заняла россиянка Майя Хромых, третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.

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