Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии. Хромых заняла второе место

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Россиянка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.

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Щербакова по итогам короткой и произвольной программ набрала 236,78 балла (71,73+165,05), второй стала еще одна россиянка, Майя Хромых (226,35; 72,04+154,31), третье место заняла бельгийка Луна Хендрикс (219,05; 73,52+145,53). Софья Самодурова заняла седьмую позицию (180,59; 58,68+121,91).

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Хромых 15 лет, она - серебряный призер финала Кубка России 2021 года. Самодуровой 19 лет, она один раз становилась чемпионкой Европы (2019). Щербакова и Хромых тренируются в группе Этери Тутберидзе, Самодурова - подопечная Алексея Мишина.

Следующий этап Гран-при пройдет 12-14 ноября в Токио.