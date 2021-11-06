Россиянин Доринов стал бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Россиянин Михаил Доринов завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.

Кирпичникова завоевала золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Результат россиянина составил 2 минуты 2,07 секунды. Победу одержал Илья Шиманович из Белоруссии (2.01,73), серебряным призером стал нидерландец Арно Камминга (2.01,74). Россиянин Александр Жигалов стал пятым (2.02,72).

Доринову 26 лет, он во второй раз стал бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, в этой же дисциплине он завоевал бронзу чемпионата мира 2016 года.

Чемпионат Европы завершится 7 ноября.