Сборная России по теннису вышла вперед в финале Кубка Билли Джин Кинг

Тарпищев: российские теннисистки хорошо играют и могут победить в Кубке Билли Джин Кинг

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Касаткиной. Позднее в субботу Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич. В парной игре Екатерина Александрова и Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фёгеле. Изначально на встречу с Бенчич была заявлена Анастасия Павлюченкова, однако она была заменена из-за травмы колена.

Сборная России в полуфинале обыграла команду США.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал. Действующим победителем турнира является сборная Франции.