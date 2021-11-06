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Кубок Билли Джин Кинг

Сборная России по теннису вышла вперед в финале Кубка Билли Джин Кинг

Дарья Касаткина обыграла швейцарку Джил Тайхман со счетом 6:2, 6:4
Дарья Касаткина AP Photo/Petr David Josek
Описание
Дарья Касаткина
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 6 ноября. Россиянка Дарья Касаткина обыграла Джил Тайхман из Швейцарии в первой игре финального матча женского теннисного турнира "Кубок Билли Джин Кинг". Соревнования проходят в Чехии.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Касаткиной. Позднее в субботу Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич. В парной игре Екатерина Александрова и Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фёгеле. Изначально на встречу с Бенчич была заявлена Анастасия Павлюченкова, однако она была заменена из-за травмы колена.

Сборная России в полуфинале обыграла команду США.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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