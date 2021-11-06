Тарпищев рассказал о выборе Касаткиной на первую игру финала Кубка Билли Джин Кинг

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Анастасия Павлюченкова была слишком уставшей, поэтому тренерский штаб сборной России принял решение выпустить на первую игру финала Кубка Билли Джин Кинг Дарью Касаткину. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу Касаткина обыграла Джил Тайхманн из Швейцарии в первой игре финального матча турнира, который проходит в Чехии. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

"Утром было совещание с тренерским штабом, и мы приняли решение, что будет играть Касаткина. Все-таки Павлюченкова сверхуставшая, - сказал Тарпищев. - Касаткину поставили, так как она умно играет. Да, бывают срывы на подаче, но тут повезло, что стиль удачно лег на соперницу. И что не дрогнула в конце, психологически сложные моменты выстояла".

В эти минуты проходит матч Людмилы Самсоновой с Белиндой Бенчич. В парной игре Екатерина Александрова и Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фёгеле.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал. Действующим победителем турнира является сборная Франции.