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Футбол в Испании

"Барселона" упустила преимущество в три мяча в матче чемпионата Испании против "Сельты"

Встреча завершилась со счетом 3:3
Мемфис Депай ("Барселона") и Нолито ("Сельта") EPA-EFE/Lavandeira jr
Описание
Мемфис Депай ("Барселона") и Нолито ("Сельта")
© EPA-EFE/Lavandeira jr

ТАСС, 6 ноября. "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Сельтой" со счетом 3:3 в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

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В составе каталонцев голы забили Ансу Фати (5-я минута), Серхио Бускетс (18) и Мемфис Депай (34). Ничью "Сельте" принесли голы Яго Аспаса (52, 90+6) и Нолито (74).

В субботу "Барселона" объявила, что новым главным тренером клуба станет бывший игрок команды Хави, который сменит отправленного в отставку 28 октября Рональда Кумана.

"Барселона" не может победить в чемпионате Испании на протяжении четырех матчей подряд (две ничьи, два поражения) и с 17 очками в 12 матчах занимает девятое место в турнирной таблице. "Сельта" набрала 12 очков в 13 играх и идет 14-й.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Барселона" 20 ноября примет "Эспаньол", а "Сельта" в тот же день встретится дома с "Вильярреалом".

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