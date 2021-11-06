Исполняющий обязанности главного тренера минского "Динамо" рассказал о ситуации в команде

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Некоторые игроки минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо", которые находятся в строю, играют с температурой, во время выезда на матчи с московским "Спартаком" и нижегородским "Торпедо" заболел нападающий Тайлер Граовац. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главного тренера команды Павел Перепехин.

В субботу "Динамо" в гостях в овертайме обыграло "Спартак" со счетом 4:3. На матч команда отправилась без 13 хоккеистов основного состава. В четверг стало известно, что из-за недомогания матчи с "Торпедо" и "Спартаком" пропустят главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт и тренер Андрей Мезин.

"Тяжело сказать [когда ожидать выздоровления игроков], те, кто болеют, те болеют, сложно сказать, когда выздоровеют. Те, кто в строю, конечно, уставшие, может быть, некоторые с температурой, но все играют. Конечно, я горжусь командой, я горжусь ею, даже когда она проигрывает. Повторю, тяжелый момент, ребята сражались до конца", - сказал Перепехин.

"Тайлер [Граовац] заболел. Возвращение [Тэйлора] Бека оцениваю положительно, он молодец. Чувствует себя не очень хорошо, но решил помочь команде в тяжелый момент, выйти на лед, сделать все, что в его силах", - добавил специалист.

Благодаря победе над "Спартаком" "Динамо" поднялось на шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка в 26 матчах. В следующем матче минчане встретятся с ярославским "Локомотивом" 15 ноября.