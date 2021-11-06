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Чемпионат мира по боксу

Россиянин Мусаев завоевал серебро чемпионата мира по боксу

Победу одержал украинец Юрий Захарьев

БЕЛГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Вадим Мусаев, выступающий в весовой категории до 71 кг, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира. Соревнования проходят в Белграде.

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В финальном поединке россиянин уступил представителю Украины Юрию Захарьеву.

Мусаеву 28 лет, он является чемпионом России, а также побеждал на международных турнирах "Гран-при Загреб" и "Гран-при Словенске-Конице". Спортсмен живет и тренируется в Каспийске.

Ранее чемпионом мира по боксу стал Марк Петровский (весовая категория свыше 92 кг), серебро завоевал Джамбулат Бижамов (до 75 кг), бронзовые медали на счету Ахтема Закирова (до 51 кг) и Савелия Садомы (до 80 кг).

Мировое первенство завершится 6 ноября.

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