Степанова и Букин считают программу "Ромео и Джульетта" по-настоящему олимпийской

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Действующим чемпионам России в танцах на льду Александре Степановой и Ивану Букину не хватило эмоций, чтобы передать чувственность новой произвольной программы "Ромео и Джульетта" на этапе Гран-при в Турине, однако спортсмены считают ее по-настоящему олимпийской. Об этом танцоры рассказали журналистам после выступления.

Степанова и Букин по итогам ритм-танца и произвольной программы набрали 202,18 балла и заняли в Турине третье место. Выиграли соревнования четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью стали вторыми.

"Произвольной программой мы довольны меньше, чем ритм-танцем - чуть-чуть не хватило скорости, сил, и, соответственно, ушли эмоции. Это достаточно чувственный танец, и нам не хватило, чтобы раскрыть всю эту историю. Но мы довольны, что оба танца мы проехали чисто. Через неделю второй этап Гран-при, надеемся, что получится сделать шаг вперед", - рассказала Степанова.

Степанова отметила, что дуэт считает эту программу, по-настоящему олимпийской. "Нам кажется, это именно олимпийская программа - знаменитая тема, знаменитая история. Мне всегда хотелось катать что-то о любви, и на шоу Ильи Авербуха у нас был небольшой показательный номер под эту музыку, он поставил нам номер именно под нее. И мы поняли, как она нам подходит, поэтому решили ее катать", - сообщила спортсменка.