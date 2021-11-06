Степанова и Букин заняли третье место в танцах на льду на этапе Гран-при в Италии

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли третье место на этапе Гран-при в итальянском Турине.

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Спортсмены по итогам ритм-танца и произвольного танца набрали 202,18 балла (81,47+120,71). Выиграли соревнования четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,06; 87,45+132,61), американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью стали вторыми (207,90; 84,79+123,11).

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы, также в их активе три бронзовые награды европейских первенств.

Следующий этап Гран-при пройдет 12-14 ноября в Токио.