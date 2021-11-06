Терюшков: футболисты "Крыльев Советов" заслужили победу над "Химками" в чемпионате России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" заслужил победу над подмосковными "Химками" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), но итоговый счет не должен был быть крупным. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.

В субботу "Химки" на выезде проиграли "Крыльям Советов" со счетом 0:3.

"Наверное, в матче нам не повезло, во втором тайме было много моментов, - сказал Терюшков. - Но "Крылья Советов" смотрелись достойно, как всегда, тоже прибавляют от игры к игре. У нас, наверное, есть игра, но результата нет, будем ждать, он придет, сейчас будет пауза на матчи сборных, посмотрим, как сможем пересобраться. Главное, нос не вешать, тренироваться, результат будет, потому что хороший подбор игроков".

"Результат [матча], наверное, закономерен, "Крылья Советов" забили три, мы не забили вообще. [Антон] Зиньковский, [Иван] Сергеев, [Владислав] Сарвели были чуть быстрее нас, они заслужили победу, но не могу сказать, что с таким преимуществом. Победа с минимальным преимуществом или ничья была бы логичным результатом", - добавил собеседник агентства.

Терюшкову понравилась игра "Химок" во втором тайме. "Если посмотреть статистику, то результативных атак у нас было больше, - отметил он. - Ребята комбинировали, находили моменты, к сожалению, удар у Дениса Глушакова получился хороший, но вратарь потащил. Был момент у [Резиуана] Мирзова, который не попал по воротам, [Кирилл] Боженов попал в перекладину. Это говорит о том, что мы тоже атаковали".

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 14 матчах. Следующий тур пройдет после паузы на матчи сборных. Подмосковный клуб 21 ноября сыграет в гостях с московским ЦСКА.