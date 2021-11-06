Теннисистка Самсонова назвала потрясающей битвой финальный матч Кубка Билли Джин Кинг

ТАСС, 6 ноября. Финальный матч сборной России против команды Швейцарии на женском теннисном турнире "Кубок Билли Джин Кинг" стал потрясающей битвой. Об этом заявила теннисистка сборной России Людмила Самсонова, комментарий которой приводит пресс-служба турнира.

В субботу сборная России обыграла в двух играх команду Швейцарии и в пятый раз стала победителем турнира. Самсонова во второй встрече одержала победу над Белиндой Бенчич (3:6, 6:3, 6:4).

"У меня слишком много эмоций сейчас, невероятно счастлива. Сегодня была потрясающая битва, более волнительные игры, думаю, это было больше, чем теннис. Спасибо всем, кто поддерживал нас здесь и дома", - сказала Самсонова.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходил на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал.

Сборная России в пятый раз выиграла турнир (2004, 2005, 2007, 2008, 2021), еще пять раз россиянки играли в финале (1999, 2001, 2011, 2013, 2015).