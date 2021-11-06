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Кубок Билли Джин Кинг

Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич из Швейцарии во второй игре финала
Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и капитан команды Игорь Андреев EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и капитан команды Игорь Андреев
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 6 ноября. Сборная России обыграла команду Швейцарии в финальном матче женского теннисного турнира "Кубок Билли Джин Кинг". Соревнования прошли в Чехии.

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Во второй встрече финала Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Изначально в матче должна была сыграть Анастасия Павлюченкова, но была заменена из-за травмы колена. Ранее в субботу Дарья Касаткина переиграла Джил Тайхман (6:2, 6:4).

Помимо Касаткиной, Павлюченковой и Самсоновой сборную России на турнире представляли Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. На групповом этапе россиянки обыграли сборные Франции и Канады, в полуфинале оказались сильнее американок.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал.

Сборная России в пятый раз выиграла турнир (2004, 2005, 2007, 2008, 2021), еще пять раз россиянки играли в финале (1999, 2001, 2011, 2013, 2015).

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