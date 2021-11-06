Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

Во второй встрече финала Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Изначально в матче должна была сыграть Анастасия Павлюченкова, но была заменена из-за травмы колена. Ранее в субботу Дарья Касаткина переиграла Джил Тайхман (6:2, 6:4).

Помимо Касаткиной, Павлюченковой и Самсоновой сборную России на турнире представляли Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. На групповом этапе россиянки обыграли сборные Франции и Канады, в полуфинале оказались сильнее американок.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал.

Сборная России в пятый раз выиграла турнир (2004, 2005, 2007, 2008, 2021), еще пять раз россиянки играли в финале (1999, 2001, 2011, 2013, 2015).