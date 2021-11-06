Тарпищев назвал дружный коллектив главной особенностью женской сборной России по теннису

"Главная отличительная особенность этой команды - все очень дружные. За весь сезон не было ни одного конфликта, ни одной просьбы - это что-то удивительное. Очень ровный состав, при этом все по игре входят в топ-40 мирового рейтинга. Ну и удача была также на нашей стороне", - сказал Тарпищев.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходил на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал.