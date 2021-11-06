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Кубок Билли Джин Кинг

Тарпищев назвал дружный коллектив главной особенностью женской сборной России по теннису

В субботу россиянки победили в Кубке Билли Джин Кинг, обыграв в финале теннисисток из Швейцарии
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Дружный коллектив является главной отличительной особенностью сборной России по теннису, победившей в Кубке Билли Джин Кинг. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Сборная России в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии. Соревнования прошли в Чехии.

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"Главная отличительная особенность этой команды - все очень дружные. За весь сезон не было ни одного конфликта, ни одной просьбы - это что-то удивительное. Очень ровный состав, при этом все по игре входят в топ-40 мирового рейтинга. Ну и удача была также на нашей стороне", - сказал Тарпищев.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходил на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичКубок Билли Джин Кинг
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