ЦСКА проиграл УНИКСу в Единой лиге ВТБ и потерпел пятое поражение подряд

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Казанский УНИКС со счетом 69:64 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу. Встреча прошла в "Баскет-Холле" в Казани.

ЦСКА упустил преимущество в 22 очка и проиграл "Монако" в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком матча стал американский баскетболист УНИКСа Айзея Канаан, набравший 25 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету американца Уилла Клайберна и датчанина Габриэля Лундберга (по 15).

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд, до этого столичная команда трижды уступила в Евролиге и один раз в Единой лиге ВТБ.

УНИКС после шести матчей возглавляет турнирную таблицу, имея в активе пять побед и одно поражение. ЦСКА с четырьмя победами при двух поражениях располагается на втором месте.

УНИКС 11 ноября в матче регулярного чемпионата Евролиги на выезде сыграет с греческим "Панатинаикосом", а 14 ноября проведет матч Единой лиги ВТБ против казахстанской "Астаны". ЦСКА 11 ноября дома примет израильский "Маккаби" (Тель-Авив) в матче Евролиги, а 5 декабря в гостях сыграет с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ.