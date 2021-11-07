{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

ЦСКА проиграл УНИКСу в Единой лиге ВТБ и потерпел пятое поражение подряд

Встреча завершилась со счетом 69:64 в пользу казанской команды
Торнике Шенгелия (ЦСКА) и Дмитрий Узинский (УНИКС) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Торнике Шенгелия (ЦСКА) и Дмитрий Узинский (УНИКС)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Казанский УНИКС со счетом 69:64 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу. Встреча прошла в "Баскет-Холле" в Казани.

На эту тему
ЦСКА упустил преимущество в 22 очка и проиграл "Монако" в матче баскетбольной Евролиги
ЦСКА упустил преимущество в 22 очка и проиграл "Монако" в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком матча стал американский баскетболист УНИКСа Айзея Канаан, набравший 25 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету американца Уилла Клайберна и датчанина Габриэля Лундберга (по 15).

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд, до этого столичная команда трижды уступила в Евролиге и один раз в Единой лиге ВТБ.

УНИКС после шести матчей возглавляет турнирную таблицу, имея в активе пять побед и одно поражение. ЦСКА с четырьмя победами при двух поражениях располагается на втором месте.

УНИКС 11 ноября в матче регулярного чемпионата Евролиги на выезде сыграет с греческим "Панатинаикосом", а 14 ноября проведет матч Единой лиги ВТБ против казахстанской "Астаны". ЦСКА 11 ноября дома примет израильский "Маккаби" (Тель-Авив) в матче Евролиги, а 5 декабря в гостях сыграет с краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" в Единой лиге ВТБ.

Пляжный футбол
Шайков: победа в Межконтинентальном кубке значима для сборной России
В субботу россияне победили в турнире, обыграв в финале иранцев со счетом 3:2
Читать полностью