Шайков: победа в Межконтинентальном кубке значима для сборной России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Победа в Межконтинентальном кубке по пляжному футболу значима для сборной России, потому что этот турнир является вторым по значимости после чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира и победитель Межконтинентального кубка Егор Шайков.

В субботу россияне обыграли иранцев со счетом 3:2 в финале Межконтинентального кубка. Сборная России в четвертый раз стала обладателем трофея (2011, 2012, 2015, 2021), опередив по этому показателю команды Бразилии и Ирана. На групповом этапе россияне обыграли команды Ирана (4:3), Парагвая (8:7) и Японии (7:6, дополнительное время), в полуфинале были обыграны португальцы (7:3).

"Для России в целом, наверное, победа в Межконтинентальном кубке была ожидаемой, потому что национальная команда выиграла домашний чемпионат мира, "Локомотив" победил на клубном чемпионате мира, соответственно, все в хорошем настроении поехали на этот турнир, - сказал Шайков. - Мы традиционно там хорошо играем, с учетом побед хотелось сделать хет-трик в этом году, получилось все отлично: в мировом рейтинге мы вышли на первое место после чемпионата мира, сейчас сделали отрыв от второго места больше".

"По престижности эта победа на 100% значима, потому что Межконтинентальный кубок идет как второй турнир по значимости после чемпионата мира. Это всегда было, он традиционно проходит в Дубае каждый год, потому что там собраны лучшие команды континентов по рейтингу. Соответственно, у нас группа была тяжелой, полуфинал весьма непростой, игра с иранцами была достойна финала", - добавил Шайков.

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев был признан тренером года по версии Всемирной организации пляжного футбола (BSWW), церемония прошла в субботу. "Конечно, Лихачев справедливо стал лучшим тренером года, - отметил Шайков. - За этот год никто из сборных не добивался таких результатов. Все топовые турниры, которые были, мы выиграли. Безусловно, это заслуга тренера, как и команды, потому что это единый механизм".