Четырехкратные. Сборная России выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

ТАСС, 6 ноября. Сборная России триумфально завершила сезон, выиграв в ОАЭ второй по значимости трофей в пляжном футболе после чемпионата мира - Межконтинентальный кубок. Наставник команды Михаил Лихачев после победы был заслуженно признан тренером года Всемирной организацией пляжного футбола (BSWW).

Россияне не могли выиграть этот трофей с 2015 года. По количеству побед на турнире (4) сборная России обошла команды Бразилии и Ирана. Трехкратные чемпионы мира на групповом этапе обыграли команды Ирана, Парагвая и Японии. Самым непростым в группе выдался матч с финалистами чемпионата мира японцами (7:6, дополнительное время).

В полуфинале были обыграны португальцы (7:3), а в финале россиян вновь ждали иранцы (3:2). "Мы не первый раз сюда приезжаем, прекрасно понимаем, что полные трибуны собираются ради Ирана, эту команду будут тянуть. Как было в их полуфинале с Сенегалом, когда отменяют гол на ровном месте, или сегодня жалели вратаря", - отметил в беседе с ТАСС игрок сборной России Федор Земсков.

Для иранцев все могло закончиться раньше

Сборная России блестяще провела первую половину матча - хет-триком отметился Борис Никоноров. Иранцы сумели сократить отставание до минимума, на большее им времени не хватило.

"Хорошо, что сделали задел в счете, это нам помогло, но для сборной Ирана могло все раньше гораздо закончиться, потому что вратаря их не удалили на первой минуте. На мой взгляд, более явной красной карточки не бывает, и дальше не все моменты судьи, мягко говоря, трактовали правильно. Но сегодня ребята были настоящей командой, сборной России, чемпионами мира, выиграли абсолютно заслуженно", - сказал Лихачев, чей комментарий приводит пресс-служба сборной.

В Дубае сборная России доказала, что успех на домашнем чемпионате мира был неслучаен, и подтвердила статус сильнейшей национальной команды в мире в пляжном футболе.