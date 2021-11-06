Возглавляющий сборную России Лихачев признан тренером года в пляжном футболе

Сборная России по пляжному футболу в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок

В августе 2021 года сборная России под руководством Лихачева стала трехкратным чемпионом мира, выиграв домашнее мировое первенство. В субботу россияне в четвертый раз выиграли Межконтинентальный кубок.

Лихачеву 43 года, он возглавляет сборную России с 2010 года. Всего под его руководством команда трижды выиграла чемпионат мира, пять раз становилась победителем Евролиги, дважды - обладателем Кубка Европы и четырежды - Межконтинентального кубка. Также он тренировал московские "Строгино" и "Спартак". Лихачев признан тренером года во второй раз (2014, 2021).