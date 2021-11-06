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Пляжный футбол

Возглавляющий сборную России Лихачев признан тренером года в пляжном футболе

Под руководством специалиста российская команда в 2021 году стала победителем чемпионата мира и Межконтинентального кубка
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Наставник сборной России Михаил Лихачев признан тренером года по версии Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Церемония награждения прошла в субботу.

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В августе 2021 года сборная России под руководством Лихачева стала трехкратным чемпионом мира, выиграв домашнее мировое первенство. В субботу россияне в четвертый раз выиграли Межконтинентальный кубок.

Лихачеву 43 года, он возглавляет сборную России с 2010 года. Всего под его руководством команда трижды выиграла чемпионат мира, пять раз становилась победителем Евролиги, дважды - обладателем Кубка Европы и четырежды - Межконтинентального кубка. Также он тренировал московские "Строгино" и "Спартак". Лихачев признан тренером года во второй раз (2014, 2021).

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