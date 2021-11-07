ЦСКА обыграл СКА и одержал третью победу подряд в КХЛ

ТАСС, 7 ноября. Московский ЦСКА обыграл на своем льду петербургский СКА со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 639 зрителей.

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Дублем в составе московских армейцев отметился Владислав Каменев (13-я и 15-я минуты), еще по одной шайбе забросили Лукас Валльмарк (50) и Юаким Нордстрём (58).

ЦСКА обыграл петербуржцев в пяти матчах из последних шести.

Команда Сергея Федорова одержала третью победу подряд в КХЛ и с 35 очками в 27 матчах идет третьей в таблице Западной конференции, СКА потерпел третье поражение подряд и с 39 очками идет вторым.

В следующем матче ЦСКА 15 ноября примет череповецкую "Северсталь", подопечные Валерия Брагина 17 ноября сыграют дома с ярославским "Локомотивом".