Федоров объяснил, почему хоккеист Гилмор выходил на позиции нападающего в матче против СКА

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Джон Гилмор выходил на позиции нападающего в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА после травмы Сергея Плотникова, так как тренерский штаб армейцев был уверен, что канадец способен помочь команде при игре без шайбы. Об этом журналистам рассказал главный тренер столичного клуба Сергей Федоров.

В воскресенье ЦСКА дома со счетом 4:0 обыграл СКА. Гилмор провел весь матч в третьей тройке нападения с Владиславом Каменевым и Константином Окуловым, где заменил Плотникова, получившего повреждение перед игрой.

"Про Сергея много не скажу, он травмировался перед игрой на разминке. По поводу Джона Гилмора: мы всегда знали, что с таким катанием, как у него, он может неплохо влиться в звено к Владу Каменеву и Косте Окулову, помочь в определенном давлении, особенно, когда мы без шайбы. Мы не наигрывали его на этой позиции, это вынужденная мера, наверное, экспромт. Мы основывались на его определенных данных и мастерстве ребят, с которыми он играл", - сказал Федоров.

"Сегодня получилось так, что Серега [Плотников] выбыл, у нас в целом много травмированных. Это, конечно, сказывается, пришлось защитника ставить в нападение. Он неплохо справился, ничего плохого, я думаю, не сделал", - отметил после матча Каменев.

Гилмор рассказал, что ранее ему уже приходилось играть на позиции нападающего в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Американской хоккейной лиги (АХЛ). "Я узнал об этом изменении в составе на разминке, это было увлекательно, мне эта игра доставила удовольствие. До пандемии я играл на такой позиции в НХЛ и одну игру в АХЛ. Была точно такая же ситуация, когда игрок получил повреждение в последний момент и поставили меня", - сказал он.

Команда Сергея Федорова одержала третью победу подряд в КХЛ и с 35 очками в 27 матчах идет третьей в таблице Западной конференции. В следующем матче ЦСКА 15 ноября примет череповецкую "Северсталь".