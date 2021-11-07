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Летние олимпийские виды спорта

Сальников высоко оценил выступления российских пловцов на чемпионате Европы в Казани

Российские спортсмены заняли первое место в общем зачете соревнований
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Сергей Савостьянов/ТАСС

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников остался доволен результатами сборной России на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который завершился в воскресенье в Казани. Об итогах соревнований он рассказал журналистам после завершения последних заплывов.

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Российские пловцы завоевали 24 награды - 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых - и заняли первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы.

"Хороший результат. По золотым медалям мы впереди всех. Ребята молодцы, показывали высокие результаты. У нас отсутствовало восемь лидеров, по разным причинам не участвовали в чемпионате, но от этого он беднее не стал", - сказал Сальников.

Из всех участников европейского первенства глава ВФП отдельно отметил Анастасию Кирпичникову. "Она поразила всех своими намерениями биться за мировой рекорд, это почти удалось. Я видел, как она страдала от того, что не хватило доли секунды, но это говорит о бойцовском характере, я думаю, ей рекорды покорятся", - сказал он.

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