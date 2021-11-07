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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

Россияне на турнире завоевали 11 золотых медалей
Климент Колесников Егор Алеев/ТАСС
Описание
Климент Колесников
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Сборная России завоевала 24 награды и заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования завершились в Казани.

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Золотые медали завоевали Климент Колесников (100 м вольным стилем, 50 м и 100 м на спине), Илья Бородин (400 м комплексным плаванием), Анастасия Кирпичникова (400 м, 800 м и 1 500 м вольным стилем), Евгения Чикунова (200 м на спине), Светлана Чимрова (200 м баттерфляем), а также женская сборная России (эстафета 4х50 м вольным стилем, комбинированная эстафета 4х50 м).

Серебряными призерами стали Анна Егорова (400 м вольным стилем), Чикунова (100 м брассом), Мария Темникова (200 м брассом, 100 м комплексом) и мужская сборная России (комбинированная эстафета 4х50 м).

Бронзовые награды на счету Владимира Морозова (50 м вольным стилем), Владислава Гринева (100 м вольным стилем), Михаила Доринова (200 м брассом), Егора Павлова (200 м баттерфляем), Марии Каменевой (50 м вольным стилем), Ники Годун (50 м брассом), мужской сборной России (эстафета 4х50 м вольным стилем), а также сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м.

Всего россияне стали обладателями 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Второе место в медальном зачете заняла команда Нидерландов (8-5-5), третье - сборная Италии (7-18-10).

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