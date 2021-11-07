Колесников стал 13-кратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.

Бородин с юниорским мировым рекордом стал чемпионом Европы по плаванию на короткой воде

Время россиянина составило 45,58 секунды. Вторым стал итальянец Алессандро Миресси (45,84), третьим - россиянин Владислав Гринев (46,06).

Также в воскресенье бронзовую награду завоевала россиянка Ника Годун на дистанции 50 метров брассом.

Колесников в 13-й раз завоевал золотую медаль чемпионатов Европы по плаванию на короткой воде, из которых три - в Казани. На счету пловца серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр в Токио. Также он является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира и шестикратным чемпионом Европы. На короткой воде россиянин дважды становился чемпионом мира.

Сборная России возглавляет медальный зачет чемпионата Европы, завоевав 11 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Далее идут сборные Нидерландов (7-4-5) и Италии (6-17-9).

Соревнования завершатся 7 ноября.