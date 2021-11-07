Тренер "Локомотива" остался доволен ничьей против игравшего в меньшинстве "Спартака"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ничья в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против игравшего в меньшинстве московского "Спартака" удовлетворила главного тренера столичного "Локомотива" Маркуса Гисдоля. Об этом немецкий специалист рассказал на послематчевой пресс-конференции.

"Локомотив" в воскресенье в гостях сыграл вничью со "Спартаком", встреча завершилась со счетом 1:1. Железнодорожники открыли счет на 23-й минуте игры благодаря точному удару Джирано Керка. На 35-й минуте их соперник остался в меньшинстве после удаления полузащитника Руслана Литвинова, который получил две желтые карточки. Красно-белые сравняли счет на 64-й минуте, отличился вышедший на замену Наиль Умяров.

"Команда провела прекрасный первый тайм, но удаление Литвинова сыграло немного негативную роль, - сказал Гисдоль. - Последние недели дались нам тяжело, у нас много травмированных игроков, из-за чего мы не могли освежать состав, как хотелось бы. Когда команда играет в большинстве, если она хочет доминировать, нужно минимум бегать столько же, сколько и твой соперник. Сегодня нам это не удалось, не хватило сил, поэтому такой результат, в принципе, я доволен".

"Думаю, частые свистки судьи лишили команды агрессивности, но я ни в коем случае не буду искать оправдание, комментируя работу судьи. Это не дело! Почему во втором тайме команда сыграла так, будто она была в меньшинстве, а не в большинстве? Ответ в том, что нам просто не хватило сил", - добавил тренер железнодорожников.

После финального свистка красную карточку за разговоры с арбитром получил хорватский защитник "Локомотива" Тин Едвай. "Я даже не увидел этот момент", - признался Гисдоль.

По итогам 14 туров "Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, "Локомотив" набрал 25 очков и идет четвертым. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 20 ноября примет грозненский "Ахмат", красно-белые в тот же день сыграют в гостях с "Краснодаром".