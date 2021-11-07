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Футбол в России

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:1
Роман Зобнин ("Спартак") и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Роман Зобнин ("Спартак") и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл дома вничью со счетом 1:1 со столичным "Локомотивом" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие Банк Арене".

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В составе гостей гол забил Джирано Керк (23-я минута). У "Спартака" отличился Наиль Умяров (64). На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник красно-белых Руслан Литвинов. После финального свистка красную карточку получил защитник железнодорожников Тин Едвай, игрок пропустит следующий матч. 

Изначально в стартовом составе "Спартака" должен был выйти защитник Самуэль Жиго, но француз на предматчевой разминке получил повреждение. Вместо него в старте вышел Илья Кутепов, для которого этот матч стал первым в основном составе команды с 26 августа. Тогда он сыграл с первых минут в домашнем матче чемпионата против "Сочи" (1:2).

По итогам 14 туров "Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, команда Руя Витории не может победить на протяжении четырех последних встреч (три ничьих, одно поражение). Подопечные Марка Гисдоля не проигрывают четыре матча кряду (две победы, две ничьих), они набрали 25 очков и идут в таблице четвертыми.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 20 ноября примет грозненский "Ахмат", красно-белые в тот же день сыграют в гостях с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1493234-1630
2Сочи1490524-1627
3Динамо1482422-1626
4Локомотив1467120-2125
5ЦСКА1472518-1423
6Крылья Советов1471619-1622
7Краснодар1463522-1321
8Рубин1454518-1919
9Спартак1454516-1919
10Ахмат1460815-2018
11Ростов1444625-2516
12Уфа1435614-1914
13Нижний Новгород1442815-2414
14Арсенал1434715-2613
15Химки1426611-2212
16Урал142575-1511

 

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