"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл дома вничью со счетом 1:1 со столичным "Локомотивом" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие Банк Арене".

В составе гостей гол забил Джирано Керк (23-я минута). У "Спартака" отличился Наиль Умяров (64). На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник красно-белых Руслан Литвинов. После финального свистка красную карточку получил защитник железнодорожников Тин Едвай, игрок пропустит следующий матч.

Изначально в стартовом составе "Спартака" должен был выйти защитник Самуэль Жиго, но француз на предматчевой разминке получил повреждение. Вместо него в старте вышел Илья Кутепов, для которого этот матч стал первым в основном составе команды с 26 августа. Тогда он сыграл с первых минут в домашнем матче чемпионата против "Сочи" (1:2).

По итогам 14 туров "Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, команда Руя Витории не может победить на протяжении четырех последних встреч (три ничьих, одно поражение). Подопечные Марка Гисдоля не проигрывают четыре матча кряду (две победы, две ничьих), они набрали 25 очков и идут в таблице четвертыми.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Локомотив" 20 ноября примет грозненский "Ахмат", красно-белые в тот же день сыграют в гостях с "Краснодаром".