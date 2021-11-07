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Футбол в России

"Ростов" со счетом 5:1 разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

Эта победа стала первой для главного тренера ростовской команды Виталия Кафанова
Кирилл Фольмер, Николай Комличенко и Данил Глебов (все - "Ростов") Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Кирилл Фольмер, Николай Комличенко и Данил Глебов (все - "Ростов")
© Гавриил Григоров/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. "Ростов" обыграл на своем поле со счетом 5:1 казанский "Рубин" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

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В составе победителей голы забили Хорен Байрамян (42-я минута), Дмитрий Полоз (50), Понтус Алмквист (55), Али Соу (65) и Данил Глебов (82). У казанцев отличился Солтмурад Бакаев (35).

Эта победа стала первой для "Ростова" под руководством Виталия Кафанова, который был назначен главным тренером команды 26 октября. Кафанов также занимает должность тренера вратарей в сборной России. Исполнявший обязанности главного тренера "Ростова" Заур Тедеев остался в тренерском штабе команды.

Кафанов ранее был тренером вратарей "Ростова", до этого он занимал аналогичную должность в "Рубине". Также за казанский клуб ранее выступали Байрамян и Полоз.

После 14 матчей "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. "Рубин" с 19 очками располагается на восьмой строчке. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, ростовчане 21 ноября примут "Уфу", казанский клуб в тот же день сыграет на выезде с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1493234-1630
2Сочи1490524-1627
3Динамо1482422-1626
4Локомотив1366119-1224
5ЦСКА1472518-1423
6Крылья Советов1471619-1622
7Краснодар1463522-1321
8Рубин1454518-1919
9Спартак1353515-1818
10Ростов1444625-2516
11Ахмат1350812-1915
12Уфа1435614-1914
13Нижний Новгород1342714-2114
14Арсенал1434715-2613
15Химки1426611-2212
16Урал142575-1511

 

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