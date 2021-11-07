"Ростов" со счетом 5:1 разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. "Ростов" обыграл на своем поле со счетом 5:1 казанский "Рубин" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".
В составе победителей голы забили Хорен Байрамян (42-я минута), Дмитрий Полоз (50), Понтус Алмквист (55), Али Соу (65) и Данил Глебов (82). У казанцев отличился Солтмурад Бакаев (35).
Эта победа стала первой для "Ростова" под руководством Виталия Кафанова, который был назначен главным тренером команды 26 октября. Кафанов также занимает должность тренера вратарей в сборной России. Исполнявший обязанности главного тренера "Ростова" Заур Тедеев остался в тренерском штабе команды.
Кафанов ранее был тренером вратарей "Ростова", до этого он занимал аналогичную должность в "Рубине". Также за казанский клуб ранее выступали Байрамян и Полоз.
После 14 матчей "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. "Рубин" с 19 очками располагается на восьмой строчке. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, ростовчане 21 ноября примут "Уфу", казанский клуб в тот же день сыграет на выезде с "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|14
|9
|3
|2
|34-16
|30
|2
|Сочи
|14
|9
|0
|5
|24-16
|27
|3
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|22-16
|26
|4
|Локомотив
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|5
|ЦСКА
|14
|7
|2
|5
|18-14
|23
|6
|Крылья Советов
|14
|7
|1
|6
|19-16
|22
|7
|Краснодар
|14
|6
|3
|5
|22-13
|21
|8
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|9
|Спартак
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|10
|Ростов
|14
|4
|4
|6
|25-25
|16
|11
|Ахмат
|13
|5
|0
|8
|12-19
|15
|12
|Уфа
|14
|3
|5
|6
|14-19
|14
|13
|Нижний Новгород
|13
|4
|2
|7
|14-21
|14
|14
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|15-26
|13
|15
|Химки
|14
|2
|6
|6
|11-22
|12
|16
|Урал
|14
|2
|5
|7
|5-15
|11