"Ростов" со счетом 5:1 разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. "Ростов" обыграл на своем поле со счетом 5:1 казанский "Рубин" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

"Спартак" в компенсированное время упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ

В составе победителей голы забили Хорен Байрамян (42-я минута), Дмитрий Полоз (50), Понтус Алмквист (55), Али Соу (65) и Данил Глебов (82). У казанцев отличился Солтмурад Бакаев (35).

Эта победа стала первой для "Ростова" под руководством Виталия Кафанова, который был назначен главным тренером команды 26 октября. Кафанов также занимает должность тренера вратарей в сборной России. Исполнявший обязанности главного тренера "Ростова" Заур Тедеев остался в тренерском штабе команды.

Кафанов ранее был тренером вратарей "Ростова", до этого он занимал аналогичную должность в "Рубине". Также за казанский клуб ранее выступали Байрамян и Полоз.

После 14 матчей "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. "Рубин" с 19 очками располагается на восьмой строчке. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, ростовчане 21 ноября примут "Уфу", казанский клуб в тот же день сыграет на выезде с "Сочи".