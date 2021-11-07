Тренер "Спартака" считает не совсем справедливым удаление Литвинова в игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Решение судьи удалить полузащитника московского "Спартака" Руслана Литвинова за две желтые карточки в матче со столичным "Локомотивом" является не совсем справедливым. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. На 35-й минуте полузащитник Литвинов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Оно [решение] мне показалось не самым справедливым. В первую очередь отмечу, что я принимаю это решение, но в целом замечу, что мне не очень понравилась манера судейства. Когда арбитр не дает карточку на первых минутах "Локомотиву", а дает нам - это не самое справедливое решение. Тем не менее эта ситуация с карточками нарушила баланс игры с "Локомотивом", - сказал Витория.

"Так получилось, что с меньшим количеством игроков мы лучше занимали зоны и лучше следили за соперником. Во втором тайме, разрабатывая все эти моменты, у нас была другая тактика. Игрокам приходилось гораздо больше работать и заставлять соперника принимать решения", - добавил он.

По итогам 14 туров "Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, красно-белые 20 ноября сыграют в гостях с "Краснодаром".