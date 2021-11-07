Литвинов: "Спартак" заслужил победу над "Локомотивом" в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Игра московского футбольного клуба "Спартак" преобразилась во втором тайме матча против столичного "Локомотива", поэтому команда заслужила победу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

Тренер "Спартака" считает не совсем справедливым удаление Литвинова в игре с "Локомотивом"

В воскресенье "Спартак" дома сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). С 35-й минуты красно-белые играли в меньшинстве, так как за вторую желтую карточку с поля был удален Литвинов.

"Это моя вина, может, как-то безраздумно сыграл. Все ошибаются, может, была ошибка. Во втором тайме команда преобразилась. "Спартак" заслужил победу", - сказал Литвинов.

По итогам 14 туров "Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, красно-белые 20 ноября сыграют в гостях с "Краснодаром".