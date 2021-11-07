Колесников прокомментировал ошибку российских пловцов в эстафете на чемпионате Европы

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Пловец Климент Колесников объяснил недопониманием ошибку сборной России в эстафете на чемпионате Европы в Казани, после которой где команда лишилась серебряной медали. Свое мнение он высказал журналистам.

"Непонятки произошли, такая внутрикомандная ошибочка. Неприятная ситуация, но все разъяснилось после дистанции. Никто не в обиде. Отчасти виню себя в этом, но учитывая тот факт, что все произошло очень спонтанно, быстро и не было времени обдумать. Все разговоры были после дистанции. Никто не расстроен, все в порядке. Хорошо, что это произошло сейчас, а не на Олимпиаде. Там любая ошибка была бы стопроцентно наказуема", - сказал Колесников.

Спортсмен заявил, что в целом выступлением на чемпионате доволен.

Эстафетная команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой выступила не в том порядке, который был указан в стартовом протоколе, тем самым нарушив правила проведения эстафеты. Пловцы были дисквалифицированы и лишены второго места после протеста сборной Польши. Польские спортсмены стали бронзовыми призерами. Первыми стали пловцы из Нидерландов, вторыми - итальянцы.