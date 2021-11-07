Баринов: "Локомотив" должен был выигрывать у "Спартака", в команде все расстроены

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" должен был побеждать столичный "Спартак", в команде все расстроены ничьей. Об этом журналистам рассказал полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов.

В воскресенье "Локомотив" в гостях сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). С 35-й минуты "Локомотив" играл в большинстве, так как за вторую желтую карточку был удален полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

"Колено чуть раскровили, но так все нормально, - сказал Баринов. - Первый тайм был хороший, во втором не знаю, что случилось. Все расстроены, конечно, такую игру мы должны были выигрывать. Я не думаю, что команда расслабилась из-за того, что "Спартак" был в меньшинстве. Может, боялись ошибиться".

"Не сказал бы, что мы выдохлись из-за матча с "Галатасараем" (в четверг "Локомотив" сыграл вничью с турецкой командой со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы - прим. ТАСС), я разбегался где-то к 60-й минуте. Как мне новая игра "Локомотива"? Главное, чтобы вам нравилась", - добавил Баринов.

По итогам 14 туров "Локомотив" набрал 25 очков и идет четвертым в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, железнодорожники 20 ноября примут грозненский "Ахмат".