Мелкадзе считает ничью в матче "Спартак" - "Локомотив" закономерным результатом

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" и "Локомотива" создали равное количество моментов в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), поэтому ничья закономерна. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Георгий Мелкадзе, который пропустил встречу из-за травмы.

В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. С 35-й минуты красно-белые играли в меньшинстве, так как за вторую желтую карточку был удален полузащитник Руслан Литвинов.

"Во втором тайме "Спартак" не то чтобы стабилизировался, а показал хорошую игру, - сказал Мелкадзе. - Думаю, что результат закономерен, потому что и "Локомотив" мог выиграть, и мы. По моментам тоже равенство было. Вообще, игрой насладился, по накалу очень хороший матч был".

По итогам 14 туров "Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, красно-белые 20 ноября сыграют в гостях с "Краснодаром".