Джикия: футболисты "Спартака" завелись после удаления в матче с "Локомотивом"

ТАСС, 7 ноября. После удаления в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива" футболисты московского "Спартака" немного завелись. Об этом рассказал защитник красно-белых Георгий Джикия, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Спартак" дома сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. На 35-й минуте матча арбитр Иван Сиденков принял решение показать вторую желтую карточку полузащитнику красно-белых Руслану Литвинову.

"Не люблю говорить о том, что происходит в раздевалке. После удаления немного завелись, проснулись. "Локомотив" тоже начал по-другому действовать, так сложилось, - сказал Джикия. - Не скажу, что команда перенастроилась. Понятно, что нам предстояла большая игра, дерби. Почему не дожали? Было ощущение, что можем дожать".

По итогам 14 туров "Спартак" с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, столичный клуб 20 ноября сыграет в гостях с "Краснодаром".