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НХЛ

"Айлендерс" проиграли "Миннесоте" в первом матче Варламова в сезоне

Кирилл Капризов не поучаствовал ни в одной из пяти шайб, побывавших в воротах команды из Нью-Йорка
Джаред Спёрджен ("Миннесота") и Семен Варламов ("Айлендерс") AP Photo/Stacy Bengs
Описание
Джаред Спёрджен ("Миннесота") и Семен Варламов ("Айлендерс")
© AP Photo/Stacy Bengs

ТАСС, 8 ноября. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях проиграл "Миннесоте" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Ник Бьюгстад (30-я минута), Райан Хартман (48), Брэндон Дюаме (50), Юнас Бродин (59) и Мэтт Дамба (60). У проигравших отличился Андерс Ли (20, 33).

Первый матч в сезоне в составе "Айлендерс" провел восстановившийся от травмы Семен Варламов, российский голкипер отразил 34 из 37 бросков. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не набрал очков, за 20 минут 12 секунд на льду он нанес четыре броска.

"Миннесота" с 16 очками в 11 матчах лидирует в таблице Центрального дивизиона. "Айлендерс" занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона, набрав 12 очков в 10 играх.

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