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Чемпионат мира по боксу

Путин поздравил Марка Петровского с золотом ЧМ по боксу

Президент отметил высокие бойцовские качества спортсмена

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по боксу в весовой категории свыше 92 кг Марка Петровского.

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"Вы отлично прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее опытных и титулованных соперников. И в финальном поединке высокие бойцовские качества, характер и решительный настрой помогли вам одержать красивую, уверенную победу, первую для вас в столь престижных международных соревнованиях", - говорится в поздравлении главы государства, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

В пятницу Марк Петровский победил Давида Чалояна из Армении раздельным решением судей и стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг. Петровскому 22 года, он является чемпионом России и серебряным призером командного кубка страны. В последний раз до этого представитель РФ поднимался на высшую ступень пьедестала чемпионата мира в тяжелом весе в 2003 году, это был Александр Поветкин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧемпионат мира по боксу
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