Глейхенгауз рассказал, что мешает фигуристке Косторной добиваться максимума

На втором этапе Гран-при в Ванкувере в конце октября Косторная заняла третье место.

"Алена выложила очень добрый, душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это еще больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в "Инстаграме", а в тренировочном процессе..., - сказал он. - Нам не нужна от нее благодарность, наша задача помочь ей достичь максимума, и когда у нас это получится, она покажет себя во всей красе. На данный момент это не ее максимум, я думаю, что все это понимают".

Глейхенгауз рассказал о причинах того, почему Косторная не выступает на максимуме. "Количество прокатов не такое, как у остальных спортсменов в группе. Почему - ответит сама Алена, я не могу ей влезть в голову. Сложно сказать, что это мотивация, и ей надо разбираться самой в себе", - отметил он.

"Люди все разные, не все мы можем каждый день делать одно и то же и отключать свои эмоции, работать на повторение. Делать одно и то же - в этом и есть сложность нашего спорта. Выйти на соревнования в красивом платье, порадовать публику и прокатать для нее один раз, это для них праздник. А вот каждый день это делать на тренировках, это самое сложное", - добавил Глейхенгауз.

Тренер-хореограф подчеркнул, что у Косторной нет проблем с контактом с тренерским штабом. "Мы это обсуждаем, она это прекрасно понимает. Вопрос, как ей помочь именно в этом, в этой рутине, чтобы она могла каждый день выжимать из себя максимум. Потому что когда она каждый день выходит на соревнования, все равно она всегда делает больше, чем на тренировках, - сказал Глейхенгауз, подчеркнув, что результат в Канаде закономерен и логичен. - Но мы хотим не этого, потому что мы разговаривали с ней о том, что нужно исполнять два акселя в произвольной программе, а не надеяться на один".