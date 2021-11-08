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НХЛ

Тренер "Айлендерс" оценил игру Варламова в первом матче после травмы

Российский голкипер пропустил предсезонные игры и начало регулярного чемпионата

ТАСС, 8 ноября. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов хорошо провел свой первый матч после травмы. Такое мнение высказал главный тренер команды Барри Тротц, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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В понедельник "Айлендерс" в гостях проиграли "Миннесоте" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Варламов отразил 34 из 37 бросков. Для российского голкипера это был первый матч в текущем сезоне НХЛ, из-за травмы он пропустил предсезонные игры и начало регулярного чемпионата.

"Варламов сыграл здорово, - сказал Тротц. - Возможно, в моменте с первым пропущенным голом ему стоило немного быстрее принимать решение (за воротами), но это все придет в норму с игровой практикой. В целом сегодня он был хорош, по факту он пропустил всего три шайбы, ведь два последних гола "Миннесота" забила уже в пустые ворота. Нам не хватило импульса в третьем периоде".

Варламову 33 года, он выступает за "Айлендерс" с 2019 года, до этого играл в НХЛ за "Вашингтон" и "Колорадо".

"Айлендерс" занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона НХЛ, набрав 12 очков в 10 играх.

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