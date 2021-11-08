Футболист "Динамо" Захарян пропустит до трех недель

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян из-за травмы пропустит от двух до трех недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Захарян получил повреждение в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" (1:4) 29 октября. Раннее стало известно, что футболист не сможет принять участие в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с командами Кипра и Хорватии.

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне он забил два гола и отдал семь голевых передач в 14 играх за "Динамо". В составе сборной России полузащитник провел четыре игры, в которых отдал одну голевую передачу.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 26 очков в 14 матчах.