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Футбол в России

Футболист "Динамо" Захарян пропустит до трех недель

Полузащитник получил повреждение в матче с "Зенитом" 29 октября
Арсен Захарян ("Динамо") и Данил Пруцев ("Крыльев Советов") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Арсен Захарян ("Динамо") и Данил Пруцев ("Крыльев Советов")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян из-за травмы пропустит от двух до трех недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Захарян получил повреждение в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" (1:4) 29 октября. Раннее стало известно, что футболист не сможет принять участие в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с командами Кипра и Хорватии.

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне он забил два гола и отдал семь голевых передач в 14 играх за "Динамо". В составе сборной России полузащитник провел четыре игры, в которых отдал одну голевую передачу.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 26 очков в 14 матчах.

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