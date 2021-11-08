Комбаров: отсутствие футболиста Захаряна в сборной России не отразится на игре команды

ТАСС, 8 ноября. Отсутствие полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна и защитника казанского "Рубина" Ильи Самошникова в составе сборной России не отразится на результатах команды в предстоящих ноябрьских матчах отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Такое мнение высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В понедельник пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что Захарян и Самошников из-за травм не смогут помочь национальной команде в матчах против сборных Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Впервые приглашение в расположение национальной команды получил защитник петербургского "Зенита" Данил Круговой.

"Молодые футболисты, которые показывали, что за сборную могут играть и выступать, - сказал Комбаров. - Захарян уже себя проявил, но травмы есть травмы, от них никуда не денешься. Могу пожелать выздоровления и возвращения в строй. Не стал бы говорить, что без них шансы сборной России на победы в матчах с хорватами и киприотами уменьшились. У нас сейчас состав боевой, [главный тренер] Валерий Георгиевич Карпин найдет им замены".

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне он забил два гола и отдал семь голевых передач в 14 играх за "Динамо". В составе сборной России полузащитник провел четыре игры, в которых отдал одну голевую передачу. 23-летний Самошников провел три матча за национальную команду, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне защитник забил один гол в 14 матчах за клуб.

После восьми матчей сборная России лидирует в турнирной таблице в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, сыграют в плей-офф за право участия в мировом первенстве.