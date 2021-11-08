Абаренов: ограничений по вместимости на играх молодежной сборной России в ноябре не будет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Матчи сборной России против команд Словакии и Испании в отборочном турнире к молодежному чемпионату Европы 2023 года смогут посетить болельщики, имеющие QR-код, ограничений по вместимости "Арены-Химки" не будет. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Объявлен состав молодежной сборной России по футболу на ноябрьские матчи

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Сборная России встретится со словаками 12 ноября, матч с командой Испании состоится 16 ноября.

"Доступ разрешен с QR-кодом, ограничений по вместимости нет. Доступа без QR-кода не будет", - сказал Абаренов.

Сборная России выступает в отборочной группе C вместе с командами Испании, Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии. Подопечные Михаила Галактионова занимают второе место, в четырех играх команда набрала 9 очков. Первыми идут испанцы (12 очков), третьими - словаки (6), далее идут сборные Мальты, Литвы и Северной Ирландии (все - 3 очка).