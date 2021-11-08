Эдди Хау назначен на пост главного тренера английского "Ньюкасла"

ТАСС, 8 ноября. Эдди Хау стал новым главным тренером футбольного клуба "Ньюкасл". Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

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Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года. На этом посту он сменил Стива Брюса, который покинул команду 20 октября.

Хау до этого был главным тренером английских "Борнмута" и "Бернли". В качестве игрока он также представлял "Борнмут", помимо этого выступал за английский "Портсмут".

В начале октября стало известно, что "Ньюкасл" приобрел государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. По данным издания Daily Mail, сумма сделки составила 305 млн (около $415 млн). Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майкл Эшли.

После 11 туров "Ньюкасл" располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав пять очков. В следующем туре команда сыграет 20 ноября дома с "Брентфордом".